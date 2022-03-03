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В Киеве радиационный фон находится в пределах нормы

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Четверг 03 марта 2022 13:50
В Киеве радиационный фон находится в пределах нормы Радиационный фон в Киеве в норме (facebook.com.MNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве радиационный фон и показатели атмосферного воздуха на утро 3 марта находятся в пределах нормы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В частности, по состоянию на 07:00 3 марта на левом берегу Киева фиксируется показатель радиационного фона 0,15 мкЗв/час, а на правом берегу – 0,17 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.

Кроме того, в сообщении говорится, что показатели атмосферного воздуха находятся в пределах нормы.

Отмечается, что на улице Григоровича-Барского, 7 по состоянию на 08:00 – все показатели в пределах нормы:

  • Азота диоксида - 0,02;
  • Углерода оксид – 1,3;
  • Ангидрид серный – 0,2.

Также на улице Щербаковского, 27 по состоянию на 9:00 - все показатели в пределах нормы:

  • Азота диоксид - 0.06;
  • Углерода оксид – 0.9;
  • Ангидрид серный – 0,2.

На улице Даньковича, 2 по состоянию на 10:00 - в пределах нормы:

  • Углерода оксид – 0.6.

Ранее мы сообщали, что в зоне ЧАЭС фиксируют повышение уровня радиации.

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