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В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек: где можно бесплатно поесть

Где в Киеве поесть пожилым людям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В это тяжелое для народа Украины время - в столице неравнодушные продолжают кормить пожилых людей, которые очень в этом нуждаются.

Так, сейчас в Киеве открыты шесть заведений, где пенсионеры во время войны смогут получить горячую еду. Также ее можно забрать с собой.

В материале Styler, читайте, где можно поесть в столице в разных районах.

В ресторанах "Паляниця" в разных районах столицы готовят горячие обеды с 12:00 до 15:00.

Заведения работают по адресам

  • Улица Ивана Мазепы, 5 (Арсенальная);
  • Улица Ярославская, 5/2 (Подол);
  • Улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
  • Проспект Науки, 8 (Демеевка);
  • Улица Большая Васильковская, 49а (площадь Льва Толстого);
  • Улица Раисы Окипной, 8 (Левобережная).

Читайте также, психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны.

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Киев