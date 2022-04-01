В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек: где можно бесплатно поесть

В это тяжелое для народа Украины время - в столице неравнодушные продолжают кормить пожилых людей, которые очень в этом нуждаются.
Так, сейчас в Киеве открыты шесть заведений, где пенсионеры во время войны смогут получить горячую еду. Также ее можно забрать с собой.
В материале Styler, читайте, где можно поесть в столице в разных районах.
В ресторанах "Паляниця" в разных районах столицы готовят горячие обеды с 12:00 до 15:00.
Читайте также, психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.