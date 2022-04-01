У Києві працює вже шість ресторанів для бабусь і дідусів: де можна безкоштовно поїсти

У цей важкий для народу України час - у столиці небайдужі продовжують годувати літніх людей, які дуже цього потребують.

Так, зараз у Києві відкрито шість закладів, де пенсіонери під час війни зможуть отримати гарячу їжу. Також її можна забрати з собою.