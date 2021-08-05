В Киеве пьяный врач устроил ДТП: фото с места аварии

В Киеве 5 августа устроил аварию пьяный врач. Это произошло в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пьяный врач выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ауди. Авария произошла по адресу Малая Китаевская, 3.

От прохождения освидетельствования отказался. Выяснилось, что мужчина работает патологоанатомом.

О пострадавших нет информации. На месте работали правоохранители для установления обстоятельств ДТП.

Судя по фотографиям, машины после аварии подлежат ремонту, так как они повреждены.

В Киеве врач устроил ДТП (фото: t.me/dtpkievua)

Какой штраф за пьяное вождение

За вождение в нетрезвом состоянии штраф будет 17 000 грн с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года штраф будет 34 000 грн с лишением водительских прав на три года.

Если водителя третий раз за год поймают на нетрезвом вождении, ему грозит 51 000 грн штрафа с лишением права на вождение на 10 лет с конфискацией транспортного средства.

За отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения могут оштрафовать на 40 800 грн.