У Києві п'яний лікар влаштував ДТП: фото з місця аварії

У Києві 5 серпня влаштував аварію п'яний лікар. Це сталося в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Відзначається, що п'яний лікар виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення з автомобілем Ауді. Аварія сталася за адресою Мала Китаївська, 3.

Від проходження огляду відмовився. З'ясувалося, що чоловік працює патологоанатомом.

Про постраждалих немає інформації. На місці працювали правоохоронці для встановлення обставин ДТП.

Судячи з фотографій, машини після аварії підлягають ремонту, так як вони пошкоджені.

У Києві лікар влаштував ДТП (фото: t.me/dtpkievua)

Який штраф за п'яне водіння

За водіння в нетверезому стані штраф буде 17 000 грн з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року штраф буде 34 000 грн з позбавленням водійських прав на три роки.

Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому водінні, йому загрожує 51 000 грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років з конфіскацією транспортного засобу.

За відмову від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння можуть оштрафувати на 40 800 грн.