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У Києві п'яний лікар влаштував ДТП: фото з місця аварії

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 09:33
У Києві п'яний лікар влаштував ДТП: фото з місця аварії П'яний лікар влаштував ДТП у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 5 серпня влаштував аварію п'яний лікар. Це сталося в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Відзначається, що п'яний лікар виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення з автомобілем Ауді. Аварія сталася за адресою Мала Китаївська, 3.

Від проходження огляду відмовився. З'ясувалося, що чоловік працює патологоанатомом.

Про постраждалих немає інформації. На місці працювали правоохоронці для встановлення обставин ДТП.

Судячи з фотографій, машини після аварії підлягають ремонту, так як вони пошкоджені.

У Києві п'яний лікар влаштував ДТП: фото з місця аваріїУ Києві лікар влаштував ДТП (фото: t.me/dtpkievua)

Який штраф за п'яне водіння

За водіння в нетверезому стані штраф буде 17 000 грн з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року штраф буде 34 000 грн з позбавленням водійських прав на три роки.

Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому водінні, йому загрожує 51 000 грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років з конфіскацією транспортного засобу.

За відмову від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння можуть оштрафувати на 40 800 грн.

Як ми раніше писали, під Хмельницькому п'яний водій вантажівки влаштував ДТП.

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