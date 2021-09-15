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У Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих

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Київ, Середа 15 вересня 2021 19:14
У Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих Колаж РБК-Україна: у Києві п'яний чоловік влаштував стрілянину
Автор: Володимир Костирін

У Києві нетверезий чоловік відкрив вогонь з пістолета після зауваження перехожих про заборону розпивання спиртних напоїв на вулиці. У відповідь на це неадекват влаштував хаотичну стрілянину.

Про це 15 вересня передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Здолбунівській на житловому масиві Позняки в Дарницькому районі столиці. На щастя, чоловік ні в кого з людей не вцілив, і жертв та постраждалих в результаті НП немає.

Свідки події викликали на місце правоохоронців, і незабаром буйного стрілка спіймали.

"На виклик негайно виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Дарницького управління поліції. На місці події поліцейські затримали правопорушника і вилучили у нього пістолет "Форт" з патронами", - йдеться в публікації.

Зловмисником виявився 51-річний киянин, який так і не зміг пояснити мотиви свого вчинку.

Також "копи" опитали очевидців і свідків інциденту.

У результаті слідчі оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК. Тепер йому за п'яну стрілянину загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.

У Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожихУ Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих

У Києві чоловік влаштував стрілянину у відповідь на зауваження, що на вулиці пити алкоголь не можна (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно під Києвом чоловіки влаштували дуель з пістолетами після того, як не поділили місце в цирку.

Також ми писали про те, що перед цим у кафе в центрі Львова чоловік влаштував стрілянину.

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