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В центре Львова произошла стрельба в кафе, стрелок задержан

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Львов, Четверг 19 августа 2021 14:48
В центре Львова произошла стрельба в кафе, стрелок задержан Фото: В центре Львова произошла стрельба в кафе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

18 августа в центре Львова в одном из заведений общественного питания посетитель начал стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львова.

Около 16.30 один из посетителей кафе произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. Про инцидент сообщил директор заведения, и дал описание стрелка.

После чего на перекрестке улиц Валовой-Галицкой патрульные полицейские выявили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему.

Стрелком оказался 39-летний местный житель. У него изъяли оружие и боеприпасы, которые отправили на экспертизу.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Фото: В центре Львова произошла стрельба в кафе (facebook.com/MVS.LVIV)

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