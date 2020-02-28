В Киеве пьяный в хлам водитель наехал на мать с ребенком: все детали

В Киеве поймали пьяного водителя (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве неадекватный водитель сбил женщину с ребенком

В Киеве на Виноградаре пьяный в стельку водитель наехал на женщину с ребенком. ДТП произошло на улице Светлицкого, 23 недалеко от супермаркета АТБ. Неадекватный мужчина сдавал назад на своей машине Ford, когда женщина с малышом выходили из магазина. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

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Когда на место ДТП приехала полиция, мужчина по имени Божок Андрей Борисович отказался от прохождения теста на алкоголь, а потом отключился в полицейской машине.

Отмечается, что с женщиной и ребенком все хорошо.

В Киеве водитель устроил ДТП, а потом заснул в машине (Киев Оперативный)

Украинцы в комментариях возмутились инцидентом и пришли в гнев от поведения водителя.

А що, нема закону який забороняв би алкоголь за кермом? і піліції нема, яка контролювала би виконання? і суду нема, який має карати за порушення?

ой, людоньки, що ж це коїться, треба негайно прийняти новий закон, може навіть обрати нового міністра нової піліції одночасно.

Ребята!!!!!Нет у нас в стране органов (силовых),которые бы за такое наказывали,а зато самосуд под статью попадает.

Уронить его не мешало пару раз. Потом срок лет на 5 и выплатой пострадавшей стороне в хорошей сумме. Плюс лишить прав лет на 10.

Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, в законопроекте № 2695 "Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях" для участников дорожного движения предлагается повысить штрафы за такие нарушения: