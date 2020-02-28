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У Києві п'яний як чіп водій наїхав на матір з дитиною: усі деталі

STYLERЖиття    28.02.2020 - 09:14
У Києві п'яний як чіп водій наїхав на матір з дитиною: усі деталі
У Києві спіймали п'яного водія (Колаж РБК-Україна)

У Києві неадекватний водій збив жінку з дитиною

У Києві на Виноградарі п'яний водій наїхав на жінку з дитиною. ДТП сталося на вулиці Світлицького, 23 недалеко від супермаркету АТБ. Неадекватний чоловік здавав назад на своїй машині Ford, коли жінка з малюком виходили з магазину. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

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Коли на місце ДТП приїхала поліція, чоловік по імені Божок Андрій Борисович відмовився від проходження тесту на алкоголь, а потім відключився в поліцейській машині.

Наголошується, що з жінкою і дитиною все добре.

У Києві п'яний як чіп водій наїхав на матір з дитиною: усі деталіУ Києві п'яний як чіп водій наїхав на матір з дитиною: усі деталіУ Києві водій влаштував ДТП, а потім заснув у машині (Київ Оперативний)

Українці в коментарях обурені інцидентом і прийшли в лють від поведінки водія.

  • А що, нема закону, який забороняв би алкоголь за кермом? і піліції нема, яка контролювала бі виконання? і суду нема, який має карати за порушення?
  • Ой, людоньки, що ж це коїться, треба негайно прийняти новий закон, може навіть зверни нового міністра нової піліції одночасно.
  • Хлопці!!!!!Немає у нас в країні органів (силових),які б за таке карали,а натомість самосуд потрапляє під статтю.
  • Впустити його не заважало пару раз. Потім термін на 5 років і виплатою потерпілій стороні в хорошій сумі. Плюс позбавити прав років на 10.

У Києві п'яний як чіп водій наїхав на матір з дитиною: усі деталіСкріншот коментарів

Як ми раніше писали, в законопроекті № 2695 "Зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення" для учасників дорожнього руху пропонується підвищити штрафи за такі порушення:

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