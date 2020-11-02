У Києві п'яна жінка врізалася в копів під час оформлення ДТП: з'явилося відео

У Києві п'яна жінка врізалася в копів під час оформлення ДТП (колаж: РБК-Україна)

Поліцейські отримали травми через аварію

Нещодавно поліцейські оформляли ДТП на трасі в Києві, коли п'яна жінка врізалася в їх автомобіль. Як повідомляється, це не перший випадок правопорушень, зроблений п'яною водійкою. В результаті зіткнення постраждали два співробітники поліції – Сергій і Анастасія. При цьому уточнюється, що попри постраждалих у зіткненні, злочинниці нічого не загрожує. Відео моменту зіткнення і подробиці аварії опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється, інцидент стався ще 13 жовтня вночі, коли поліцейські Сергій і Анастасія оформляли ДТП на трасі. Попри достатню кількість вказівників, конусів і знаків "УВАГА! ОФОРМЛЕННЯ ДТП!", п'яна дівчина-водій врізалася в машину поліції.

"Річ у тому, що Христина була...хм, злегка кольору ізоляційної стрічки. Від проходження тесту на алкоголь, природно, відмовилася. Не перший раз трапляється, до речі. В результаті що? У підсумку патрульна машина в мотлох, двоє бійців у лікарні. А Христина що? А нічого. Ні подряпини, максимум – від похмілля голова боліла, мабуть, на ранок", – цитують слова співробітника патрульної поліції Василя Коряка.

Також п'яну водійку підозрюють у даванні хабарів поліцейським у зв'язку з закриттям раніше складених протоколів.

"Христина викладає в Instagram і Facebook фоточки, скаржиться на "особисту кризу" і пропонує свої послуги з подвоєною енергією. Не, воно десь і зрозуміло, Мазда сама себе не полагодить, ну і протоколи позакривати знову ж треба, як в минулий раз. А? Шо? Патрульні в лікарні? Ну нічого. Це їх робота", – додав поліцейський.

Також повідомляється, що на поточний момент постраждалі поліцейські вилікувались і вже повернулися до роботи.

У своєму Facebook винуватиця аварії стала виправдовуватися.

"Хто близький до мене, знає, я була вагітна. І знає, що я чекала цю вагітність 6 років. Так от, в цей день я втратила свою довгоочікувану вагітність на 15 тижні. А для мене це дуже великий термін. Була не засмучена, а взагалі не в собі. І на трасі не помітила оформлення аварії. Була ніч, темна ділянка, ні фішок поліцейські не виставили, ще й люди без спецжилетів ходили по трасі. Поліцейським я відразу сказала, щоб везли мене на аналіз крові, на що вони сказали: "у нас такого не роблять". Ситуацію пояснила. Один з них мені погрожував, обзивав і сказав, що продасть мою машину на розбирання))) Вимагав грошей, натякаючи на "допомогу", а потім телефонували моєму чоловікові й так само хотіли грошей. Потерпілих спочатку не було. Всі були живі та здорові, я своїми очима всіх бачила. А потім різко з'явилися", – написала Крістіна.

Нагадаємо, що 2 листопада ускладнено рух біля однієї зі станцій метро в Києві. Причина і подробиці в нашій статті.

Також ми розповідали, що свою версію аварії розповів водій машини, який збив групу людей на Майдані в Києві.