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В Киеве пьяная женщина с ножом напала на свою подругу в общежитии (фото)

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 13:02
В Киеве пьяная женщина с ножом напала на свою подругу в общежитии (фото)
В Киеве в общежитии пьяная женщина ножом ранила подругу (фото: kyiv.npu.gov.ua)

В общежитии словесный конфликт перерос в поножовщину

В столичном общежитии произошла ссора между подругами, в ходе которой пьяная 59-летняя женщина нанесла ножевое ранение своей оппонентке. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Инцидент произошел на улице Академика Туполева. Полиция выяснила, что во время конфликта женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она пришла к знакомой в комнату, начала ее оскорблять, а потом схватила нож и нанесла удар в живот.

В Киеве пьяная женщина с ножом напала на свою подругу в общежитии (фото)В Киеве пьяная женщина с ножом напала на свою подругу в общежитии (фото)

В Киеве в общежитии пьяная женщина ножом ранила подругу (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Пострадавшую отвезли в больницу, а правонарушительницу арестовали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

В Киеве пьяная женщина с ножом напала на свою подругу в общежитии (фото)В Киеве пьяная женщина с ножом напала на свою подругу в общежитии (фото)

В Киеве в общежитии пьяная женщина ножом ранила подругу (фото: kyiv.npu.gov.ua)

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