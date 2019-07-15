252 удара: в Днепре парень жестоко зарезал собственную мать

Фото: коллаж РБК-Украина

24-летний парень после преступления сбежал

Мужчина жестоко убил собственную мать, нанеся ей 252 удара ножом. Инцидент произошел в Днепре на улице Артековской. Полиция уже разыскала и задержала злоумышленника, который сбежал с места преступления, передает "Информатор".

24-летнему парню сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Как рассказали жильцы дома, родственники поссорились, после чего молодой человек взял кухонный нож и набросился на свою мать (1973 года рождения).

Убийство произошло в ванной комнате. Парень продолжал наносить женщине удары даже после того, как она умерла - всего на теле убитой насчитали 252 следов от порезов.

После содеянного парень бросил нож и сбежал.

В настоящее время преступник находится под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Иллюстративное фото: Полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе 59-летний мужчина в приступе ревности набросился на свою бывшую жену с ножом и зарезал. Ее 17-летний сын, который пытался защитить мать, тоже пострадал. После этого обезумевший мужчина вскрыл тем же ножом себе живот.

Также мы писали о том, что в июне под Винницей 52-летний отчим с топором напал на подростка и прорубил ему голову. В доме были и другие дети, однако, что произошло в комнате брата никто не заметил.

Напомним, что полиция до сих пор ищет мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах.