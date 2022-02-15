ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве машина "героя парковки" застряла в грязи: смотрите, как работает "карма"

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 15:15
В Киеве машина "героя парковки" застряла в грязи: смотрите, как работает "карма" В Киеве "герой парковки" застрял в грязи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Святошинском районе водитель фургона припарковал свою машину на зеленой зоне под окнами многоэтажки. Однако, через погоду земля буквально превратилась в болото и транспорт застрял.

Фото опубликовали в Telegram-канале Киев без цензуры.

Инцидент произошел на улице Гната Юры, 11а.

"Водитель решил припарковать свой фургон прямо под окнами жилого дома. Но он сразу застрял в болоте. Карма", - говорится в сети.

В сети отмечают, что три автомобиля пытались его вытащить, но ничего не получилось.

На фото можно увидеть, что земля вокруг фургона превратилась в болото. Судя по многочисленным следам колес, водители часто оставляют свои машины здесь.

Поэтому, как нарушитель смог выбраться - пока неизвестно.

В Киеве машина &quot;героя парковки&quot; застряла в грязи: смотрите, как работает &quot;карма&quot;В Киеве машина &quot;героя парковки&quot; застряла в грязи: смотрите, как работает &quot;карма&quot;

В Киеве "герой парковки" застрял в грязи (t.me/now_kyiv)

Ранее мы сообщали, что под Днепром коммунальщики наказывают "героев парковки". На видео видно, как на капотах автомобилей оставляют "подарки".

Также недавно мы писали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал проезд мусоровоза. В частности, мужчина нагло бросил свое авто не перекрестке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герой парковки
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022
Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022