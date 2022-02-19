У Києві провчили "героя паркування" на елітному Lexus (відео)

У центрі Києва Евакуатор забрав на штрафмайданчик елітний автомобіль Lexus, припаркований власником в недозволеному місці.

Про це передає " dtp.kiev.ua " на сторінці в Facebook.

Зазначається, що водій позашляховика з номерами "АА 2326 МІ" перед цим проїхав по пішохідній зоні, очевидно, у пошуках "зручного" місця для паркування, а потім просто "акуратненько" встав у куточку.

Інцидент стався на вулиці Льва Толстого, 5.

Також в мережі опублікували відео, як "героя паркування" було покарано за порушення правил - евакуатор, який приїхав, став вантажити машину порушника, щоб відвезти.

"Наступні кілька тижнів доведеться провести впроголодь в процесі компенсації штрафу та оплату послуг евакуатора і штрафмайданчика", - з сарказмом йдеться в публікації.

Відео: у Києві евакуатор забирає Lexus, припаркований у недозволеному місці

Реакція мережі

У коментарях до ролика користувачі мережі схвально висловлюються про таке покарання "героя парковки".