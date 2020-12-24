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В Киеве пропала несовершеннолетняя девочка (фото и приметы)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве уже семь дней ищут пропавшую девочку Солдатенкову Валерию. Она пропала 17 декабря и по сей день о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Несовершеннолетняя девочка ушла со своего постоянного места проживания и до сих пор не выходит на связь. Она исчезла в Святошинском районе столицы.

Приметы девочки: рост 160 см, среднего телосложения, крашеные волосы средней длины светлого цвета, глаза серого цвета.

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Она была одета в черную длинную куртку, шапку темно-синего цвета, шарф-хомут серого цвета, темные джинсы, кроссовки коричневого цвета.

В Киеве пропала Солдатенкова Валерия (фото: Киев Оперативный)

В полиции просят, если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении несовершеннолетней, звонить по номеру 102.

Как мы писали ранее, в Киеве разыскивают 13-летнюю Елену Цыпаченко.

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