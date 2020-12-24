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У Києві зникла неповнолітня дівчинка (фото і прикмети)

Київ, Четвер 24 грудня 2020 10:14
У Києві зникла неповнолітня дівчинка (фото і прикмети)
У Києві розшукують дівчинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві вже сім днів шукають зниклу дівчинку Солдатенкову Валерію. Вона пропала 17 грудня і донині про її місцезнаходження нічого не відомо. Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Неповнолітня дівчинка пішла зі свого постійного місця проживання і досі не виходить на зв'язок. Вона зникла в Святошинському районі столиці.

Прикмети дівчинки: зріст 160 см, середньої статури, фарбоване волосся середньої довжини світлого кольору, очі сірого кольору.

Вона була одягнута у чорну довгу куртку, шапку темно-синього кольору, шарф-хомут сірого кольору, темні джинси, кросівки коричневого кольору.

У Києві зникла неповнолітня дівчинка (фото і прикмети)У Києві зникла Солдатенкова Валерія (фото: Київ Оперативний)

В поліції просять, якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження неповнолітньої, телефонувати за номером 102.

Як ми писали раніше, в Києві розшукують 13-річну Олену Ципаченко.

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