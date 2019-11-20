В Киеве произошло страшное ДТП с маршруткой: погибли люди

В Киеве на Борщаговке маршрутка попала в смертельное ДТП
В Киеве произошло ужасное ДТП с маршруткой, в результате которого погибли двое людей, восемь человек получили травмы. Авария произошла на улице Зодчих. Столкнулся автомобиль Toyota RAV4 и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщает издание Информатор.
ДТП случилось в ночь на 20 ноября. По предварительной информации, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. Вдруг одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение, вследствии которого внедорожник вылетел с проезжей части и врезался в дерево.
От столкновения водитель Toyota погиб на месте, жизнь одного из пассажиров пытались спасти медики, но безуспешно. После длительных попыток реанимации они констатировали его смерть. Людям, которые погибли в аварии, было по 20-25 лет.
Остальные пострадавшие доставлены в больницу.
ДТП на Борщаговке (видео: Информатор)