В Киеве произошла потасовка между "копами" и активистами, которые поймали ромов на воровстве (видео)

В Киеве произошла потасовка между полицейскими и активистами, когда те хотели задержать группу ромов, занимающихся воровством в районе центрального железнодорожного вокзала. В итоге задержали самих активистов, причем с применением газового баллончика.

По словам руководителя подразделения Муниципальная Варта Киева Сергея Бондара в Facebook, мошенники убежали от активистов и спрятались в отделении полиции на вокзале.

Также он опубликовал видео с места инцидента и показал кадры "беседы" с правоохранителями. На ролике звучат взаимные оскорбления и нецензурная брань.

Бондар из батальона "Гарпун" утверждает, что "копы" грубо скрутили некоторых активистов, задули из баллончика. Один из полицейских пытался выбить из его рук телефон, на который парень снимал на видео происходящее и транслировал в прямом эфире. Кадры можно посмотреть по это ссылке (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!)

Затем активисты забежали в парикмахерскую, где спор и разбирательства продолжились. Полицейские призывали парней выйти из помещения и не мешать персоналу и посетителям. Те же отвечали, что не могут идти, так как после газа ничего не видят.

Вскоре прибыли еще правоохранители и бойцы Нацгвардии. В то же время под стены здания отделения полиции подоспели другие активисты, ветераны АТО и неравнодушные. Они требовали отпустить задержанных ребят и упрекали "копов" в превышении полномочий и настаивали, что задержания произошли незаконно и без оснований.

В Киеве активисты пришли поддержать коллег после задержания полицейскими (Фото: facebook.com/timur1423)

"Это беспредел и отмазывание воров. Прямо на видео и абсолютно уже ничего не стесняясь. В это время мне звонили знакомые полицейские и говорили, что им очень стыдно за эту ситуацию. То есть видели стрим, позвонили и сказали: "Нам очень стыдно за своих коллег, что хоть форму снимай", На что я ответил, что форму снимать не нужно, а надо бороться против этого беспредела". Мы надеемся на нормальную полицию", - рассказал активист.

Видео: В Киеве полицейские задержали активистов из-за воров на вокзале

Позже выяснилось, что оперативники принялись разбираться в инциденте, изучать подробности и все обстоятельства, чтобы дать оценку действиям правоохранителей.

Активистов уже отпустили.

"Друзья, всем спасибо, кто подскочил и кто готов был лететь! Урегулировали, все вышли, гнем свою линию! Пообщались с руководством отделения, и пошли дальше ловить грабителей! Один за всех и все за одного!" - говорится в публикации.

Также Бондар выложил видео разговора с ромами, которых активисты поймали на воровстве "на горячем".

Видео: В Киеве активисты поймали группу ромов на воровстве

Ранее мы писали о том, что в Киеве сняли на видео, как "коп" прикрывает карманника, избившего четырех полицейских.