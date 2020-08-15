У Києві сталася бійка між "копами" та активістами, які спіймали ромів на крадіжках (відео)

У Києві сталася бійка між поліцейськими та активістами, коли ті хотіли затримати групу ромів, які займаються крадіжками в районі центрального залізничного вокзалу. У підсумку затримали самих активістів, причому із застосуванням газового балончика.

За словами керівника підрозділу Муніципальна Варта Києва Сергія Бондара у Facebook, шахраї втекли від активістів і сховалися у відділенні поліції на вокзалі.

Також він опублікував відео з місця інциденту і показав кадри "бесіди" з правоохоронцями. На ролику звучать взаємні образи та нецензурна лайка.

Бондар з батальйону "Гарпун" стверджує, що "копи" грубо скрутили деяких активістів, задули з балончика. Один з поліцейських намагався вибити з його рук телефон, на який хлопець знімав на відео те, що відбувається і транслював у прямому ефірі. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутня ненормативна лексика!)

Потім активісти забігли в перукарню, де суперечка і розборки продовжилися. Поліцейські закликали хлопців вийти з приміщення і не заважати персоналу та відвідувачам. Ті ж відповідали, що не можуть йти, оскільки після газу нічого не бачать.

Незабаром прибули ще правоохоронці та бійці Нацгвардії. Разом з тим під стіни будівлі відділення поліції прийшли інші активісти, ветерани АТО та небайдужі. Вони вимагали відпустити затриманих хлопців і дорікали "копам" в перевищенні повноважень і наполягали, що затримання відбулися незаконно і без підстав.

У Києві активісти прийшли підтримати колег після затримання поліцейськими (Фото: facebook.com/timur1423)

"Це беззаконня і відмазування злодіїв. Прямо на відео й абсолютно вже нічого не соромлячись. В цей час мені дзвонили знайомі поліцейські та говорили, що їм дуже соромно за цю ситуацію. Тобто бачили стрім, подзвонили і сказали: "Нам дуже соромно за своїх колег, що хоч форму знімай", На що я відповів, що форму знімати не потрібно, а треба боротися проти цього свавілля". Ми сподіваємося на нормальну поліцію", - розповів активіст.

Відео: У Києві поліцейські затримали активістів через злодіїв на вокзалі

Пізніше з'ясувалося, що оперативники взялися розбиратися в інциденті, вивчати подробиці та обставини, щоб дати оцінку діям правоохоронців.

Активістів вже відпустили.

"Друзі, дякую всім, хто підскочив і хто готовий був летіти! Врегулювали, всі вийшли, гнемо свою лінію! Поспілкувалися з керівництвом відділення, і пішли далі ловити грабіжників! Один за всіх і всі за одного!" - йдеться у публікації.

Також Бондар виклав відео розмови з ромами, яких активісти спіймали на крадіжці "на гарячому".

Відео: У Києві активісти спіймали групу ромів на крадіжці

Раніше ми писали про те, що у Києві зняли на відео, як "коп" прикриває кишенькового злодія, який побив чотирьох поліцейських.