В Киеве произошел масштабный пожар: все подробности и видео с места ЧП

Дым от пожара был виден почти со всех точек Левого берега столицы
В Киеве произошел взрыв в Дарницком районе в промзоне на Рембазе - после чего начался серьезный пожар. Горели склады в районе улиц Н. Хвылевого и Полесской. В сети показали видео с места происшествия.
Инцидент произошел 30 августа утром. Столичные спасатели сообщили, что пожар уже полностью потушен, и рассказали подробности.
В Telegram-канале местного паблика опубликовали кадры с пожара.
В Киеве в промзоне на Рембазе произошел взрыв и пожар (Фото: скриншот)
"В этой зоне находятся нежилые помещения, склады. Прибыли пожарные", - говорится в сообщении.
Виден огромный столб черного клубящегося дыма, который поднимается в небо на десятки метров.
В Киеве на Рембазе произошел взрыв и пожар на складах (Видео: YouTube / Ivan Hrechyshkin)
"Что-то взорвалось в ангарах на Красном Хуторе, там где застройщики "чистят" склады", - написал автор ролика.
Также видео было опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".
"Что-то очень серьезно пылает в промзоне на улице Полесской (Рембаза). Дым виден почти со всех точек Левого берега", - отмечается в сообщении.
В Киеве в Дарницком районе произошел взрыв и пожар (Видео: facebook.com/KyivOperativ)
Как рассказали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве, пожар уже потушен. Инцидент произошел на металлическом складском ангаре на ул. Николая Хвылевого, 1 в Дарницком районе.
Горел складской ангар размером 20х20 м, на площади 400 кв.м, где по предварительным данным хранились строительные материалы.
В 12:26 пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время продолжается работа по разборке и проливание конструкции.
В Киеве произошел пожар на металлическом складском ангаре на Рембазе (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)
На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
Спасатели добавили, что причина возникновения пожара выясняется.
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