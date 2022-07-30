В Киеве произошел коллапс: на улицах города образовался "второй Днепр" (видео)

Детали ЧП

Так, на улице Жмеринской Святошинского района образовался потоп, размером не уступающий реке. Улицу полностью затопило водой, а машины плавали как лодки.

Видео снял один из жителей Киева и на нем сказал, что потоп такой, что можно плавать.

"В Киеве на улице Жмеринская в результате прорыва трубы образовалась новая река, где можно бесплатно помыться и постирать вещи", – говорится в сообщении.

Жители столицы пишут, что три месяца назад на этом же месте была подобная авария.