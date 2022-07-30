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В Киеве произошел коллапс: на улицах города образовался "второй Днепр" (видео)

В Киеве прорвало трубу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 30 июля произошло ЧП. В Святошинском районе прорвало теплотрассу.

Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.

Детали ЧП

Так, на улице Жмеринской Святошинского района образовался потоп, размером не уступающий реке. Улицу полностью затопило водой, а машины плавали как лодки.

Видео снял один из жителей Киева и на нем сказал, что потоп такой, что можно плавать.

"В Киеве на улице Жмеринская в результате прорыва трубы образовалась новая река, где можно бесплатно помыться и постирать вещи", – говорится в сообщении.

Жители столицы пишут, что три месяца назад на этом же месте была подобная авария.

Читайте также, в Кабмине объяснили, как готовятся к отопительному сезону в условиях войны.

Напомним, что Кабмин намерен изменить температурный режим для экономии. В таком случае минимальная температура снизится с 18-20 до 16 градусов.

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Киев