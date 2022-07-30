У Києві стався колапс: на вулицях міста утворився "другий Дніпро" (відео)

Деталі НП

Так, на вулиці Жмеринській Святошинського району утворився потоп, який розміром не поступається річці. Вулицю повністю затопило водою, а машини плавали як човни.

Відео зняв один з жителів Києва і на ньому сказав, що потоп такий, що можна плавати.

"У Києві на вулиці Жмеринська в результаті прориву труби утворилася нова річка, де можна безкоштовно помитися і випрати речі", - йдеться в повідомленні.

Жителі столиці пишуть, що три місяці тому на цьому ж місці була подібна аварія.