У Києві стався колапс: на вулицях міста утворився "другий Дніпро" (відео)

У Києві 30 липня сталася надзвичайна подія. У Святошинському районі прорвало теплотрасу.
Про це повідомляють київські Telegram-канали.
Так, на вулиці Жмеринській Святошинського району утворився потоп, який розміром не поступається річці. Вулицю повністю затопило водою, а машини плавали як човни.
Відео зняв один з жителів Києва і на ньому сказав, що потоп такий, що можна плавати.
"У Києві на вулиці Жмеринська в результаті прориву труби утворилася нова річка, де можна безкоштовно помитися і випрати речі", - йдеться в повідомленні.
Жителі столиці пишуть, що три місяці тому на цьому ж місці була подібна аварія.
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Нагадаємо, що Кабмін має намір змінити температурний режим для економії. В такому випадку мінімальна температура знизиться з 18-20 до 16 градусів.