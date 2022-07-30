В Киеве произошел коллапс: на улицах города образовался "второй Днепр" (видео)
В Киеве 30 июля произошло ЧП. В Святошинском районе прорвало теплотрассу.
Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.
Детали ЧП
Так, на улице Жмеринской Святошинского района образовался потоп, размером не уступающий реке. Улицу полностью затопило водой, а машины плавали как лодки.
Видео снял один из жителей Киева и на нем сказал, что потоп такой, что можно плавать.
"В Киеве на улице Жмеринская в результате прорыва трубы образовалась новая река, где можно бесплатно помыться и постирать вещи", – говорится в сообщении.
Жители столицы пишут, что три месяца назад на этом же месте была подобная авария.
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Напомним, что Кабмин намерен изменить температурный режим для экономии. В таком случае минимальная температура снизится с 18-20 до 16 градусов.