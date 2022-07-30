ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві стався колапс: на вулицях міста утворився "другий Дніпро" (відео)

Новость на русском →
Київ, Субота 30 липня 2022 10:25
У Києві стався колапс: на вулицях міста утворився "другий Дніпро" (відео) У Києві прорвало трубу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 30 липня сталася надзвичайна подія. У Святошинському районі прорвало теплотрасу.

Про це повідомляють київські Telegram-канали.

Деталі НП

Так, на вулиці Жмеринській Святошинського району утворився потоп, який розміром не поступається річці. Вулицю повністю затопило водою, а машини плавали як човни.

Відео зняв один з жителів Києва і на ньому сказав, що потоп такий, що можна плавати.

"У Києві на вулиці Жмеринська в результаті прориву труби утворилася нова річка, де можна безкоштовно помитися і випрати речі", - йдеться в повідомленні.

Жителі столиці пишуть, що три місяці тому на цьому ж місці була подібна аварія.

Читайте також, у Кабміні пояснили, як готуються до опалювального сезону в умовах війни.

Нагадаємо, що Кабмін має намір змінити температурний режим для економії. В такому випадку мінімальна температура знизиться з 18-20 до 16 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя