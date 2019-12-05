В Киеве на прохожих рухнули строительные леса: видео момента ЧП

В Киеве на Крещатике упали строительные леса (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В Киеве на Крещатике произошло ЧП с пострадавшими

В центре Киева в четверг, 5 ноября, случилось чрезвычайное происшествие. Работники разрисовывали фасад одного из зданий, используя для этого строительные леса.

Двое мужчин стали перемещать конструкцию в другую часть здания для продолжения работ. Но что-то пошло не так, и леса рухнули на прохожих. Момент падения попал на видео, его в Facebook выложил ресурс Киев Оперативный.

На записи видно, что в момент падения мимо проходили две женщины. Одной удалось отскочить, но второй повезло меньше - конструкция упала прямо на нее.

Женщина получила травму голову и была доставлена в больницу для оказания помощи.

З‘явилося відео падіння будівельних лісів на Хрещатику. Чудово видно техніку безпеки... Про це випадок тут: https://kyivoperativ.info/other/na-xreshhatiku-robitniki-rozmalyuvali-fasad-budivli-ale-iz-texnikoyu-bezpeki-yavno-shhos-ne-tak-oskil/ Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 5 грудня 2019 р.

В Киеве на Крещатике упали строительные леса (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи выражают возмущение из-за грубого нарушения техники безопасности, которое допустили рабочие.

"В стране с нормальной судебной системой, за такое можно было бы немалую сумму компенсации отсудить у подрядчика", - написал юзер.

"Ці риштування призначені вишні в саду зривати, а не будроботами займатись та ще на вулиці з такою висотою", - возмутился пользователь сети.

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