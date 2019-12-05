ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на перехожих впало риштування: відео моменту НП

STYLERПодії    05.12.2019 - 22:46
У Києві на перехожих впало риштування: відео моменту НП
У Києві на Хрещатику впало риштування (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У Києві на Хрещатику сталася НП з постраждалими

У центрі Києва в четвер, 5 листопада, сталася надзвичайна подія. Працівники розмальовували фасад одного з будинків, використовуючи для цього риштування.

Двоє чоловіків стали переміщати конструкцію в іншу частину будинку для продовження робіт. Але щось пішло не так, і риштування звалилося на перехожих. Момент падіння потрапив на відео, його в Facebook виклав ресурс Київ Оперативний.

На запису видно, що в момент падіння повз проходили дві жінки. Одній вдалося відскочити, але другій пощастило менше - конструкція впала прямо на неї.

Жінка отримала травму голову і була доправлена в лікарню для надання допомоги.

З'єднання явилося відео падіння будівельних лісів на Хрещатику. Чудово видно техніку безпеки... Про це випадок тут: https://kyivoperativ.info/other/na-xreshhatiku-robitniki-rozmalyuvali-fasad-budivli-ale-iz-texnikoyu-bezpeki-yavno-shhos-ne-tak-oskil/

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 5 грудня 2019 р.

У Києві на Хрещатику впало риштування (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі висловлюють обурення через грубе порушення техніки безпеки, яке допустили робочі.

"В країні з нормальною судовою системою, за таке можна було б чималу суму компенсації відсудити у підрядника", - написав юзер.

"Ці риштування призначені вишні в саду зривати, а не будроботами займатись та ще на вулиці з такою висотою", - обурився користувач мережі.

У Києві на перехожих впало риштування: відео моменту НП

Скрін коментарів

У Києві неадекват нападає на жінок серед білого дня: що про нього відомо (відео) Вбивство дитини в центрі Києва: спливли нові деталі про кілера
Новини України КиївКрещатик
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся