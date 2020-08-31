В Киеве прохожие задержали наглого похитителя (видео)

В Киеве поймали похитителя (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве поймали вора-эстета на Андреевском спуске

В Киеве прохожие задержали и уложили на землю наглого похитителя, который решил разжиться картиной на Андреевском спуске.

Вор украл картину на одном из традиционных вернисажей для туристов, что проходят на Андреевском спуске, и попытался сбежать. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

После того как похитителя ценностей задержали обычные прохожие, они вызвали полицию. Момент удержания попал на видео.

На Андіївському узвозі небайдужі громадяни затримали чоловіка, який викрав картину Очікують на поліцію Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 30 серпня 2020 р.

В Киеве поймали похитителя картин (видео: facebook)

Пользователи сети переживают, как бы не задушили "героя", ведь один из мужчин прижимает его коленом к асфальту. Кое-кто из комментаторов назвал похитителя картин настоящим "эстетом".

"Эстет, такой криминал мне нравится, а не это все под АТБ";

"Ценитель искусства мордой в асфальт лежит";

"Потянулся к искусству".

Ранее мы писали, что в Киеве ограбили гендиректора одного из центральных телеканалов.

Также сообщалось, что в Киеве бандит угнал мотоцикл, чтобы изменить мир.