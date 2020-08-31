У Києві перехожі затримали зухвалого викрадача (відео)

У Києві зловили викрадача (колаж: РБК-Україна)

У Києві спіймали злодія-естета на Андріївському узвозі

У Києві перехожі затримали і поклали на землю нахабного крадія, який вирішив розжитися картиною на Андріївському узвозі.

Злодій вкрав картину на одному з традиційних вернісажів для туристів, що проходять на Андріївському узвозі, і спробував втекти. Про це повідомив "Київ Оперативний" в Facebook.

Після того як викрадача цінностей затримали звичайні перехожі, вони викликали поліцію. Момент утримання потрапив на відео.

На Андіївському узвозі небайдужі громадяни затримали чоловіка, який викрав картину Очікують на поліцію Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 30 серпня 2020 р.

В Києві спіймали викрадача картин (відео: facebook)

Користувачі мережі переживають, як би не задушили "героя", адже один з чоловіків притискає його коліном до асфальту. Дехто з коментаторів назвав викрадача картин справжнім "естетом".

"Естет, такий кримінал мені подобається, а не це все під АТБ";

"Поціновувач мистецтва мордою в асфальт лежить";

"Потягнувся до мистецтва".

Раніше ми писали, що у Києві пограбували гендиректора одного з центральних телеканалів.

Також повідомлялося, що у Києві бандит викрав мотоцикл, аби змінити світ.