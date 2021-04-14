В Киеве продлили карантин: сколько еще будут закрыты садики, школы и кафе

Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - заявил глава города.

Что остается закрытым до 30 апреля

Школы и детские садики

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работают только по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку.

Продуктовые ярмарки работать не будут.

Фитнес-центры, бассейны, спортклубы не работают.

Концерты, вечеринки - запрещены.

Кличко отметил, что все, кто может - должны перейти на дистанционную работу либо уйти в отпуск.

Отметим, что с 5 апреля 2021 года в столице ввели усиленный карантин.