В Киеве продают микроквартиру: унитаз, бойлер и диван - все на 6 кв. м

В Киеве на продажу выставили самую маленькую квартиру, общий метраж которой составляет всего 6 квадратных метров. Окон в помещении нет, зато есть унитаз - напольный.

Такое жилище нашли на одной из торговых площадок, пишет Киев сейчас.

Квартира находится на улице Яворницкого, что в Святошинском районе (микрорайон Беличи).

В описании говорится, что это "цокольное помещение свободного предназначения, переделанное в отдельную маленькую квартиру".

Интересно, что в квартире, несмотря на такую маленькую квадратуру, уместились даже стиральная машина, душ, холодильник и прочие атрибуты обычной квартиры, которые могут удовлетворить базовые потребности жильцов.

Условия в микроквартире в Киеве (фото: olx)

"Общая площадь шесть квадратных метров. Все свое, бойлер, плита для приготовления пищи, холодильник, батарея, стиральная машина, душ, туалет. Диван, шкаф", - говорится в объявлении.

А вот окон в квартире нет. Унитаз есть, но удобства - напольные.

В Киеве продают самую маленькую квартиру (фото: olx)

Минижилище можно приобрести за каких-то 9 тысяч долларов (около 250 тысяч грн). Таким образом, 1 кв.м в 1,5 км от станции метро "Академгородок" стоит 1500 долларов.

Ранее мы писали, что специалисты назвали главные источники загрязнения в квартире.