У Києві продають мікроквартиру: унітаз, бойлер і диван - все на 6 кв. м

У Києві на продаж виставили найменшу квартиру, загальний метраж якої складає всього 6 квадратних метрів. Вікон в приміщенні немає, зате є унітаз - підлоговий.

Таке житло знайшли на одному з торговельних майданчиків, пише Киев сейчас.

Квартира знаходиться на вулиці Яворницького, що у Святошинському районі (мікрорайон Біличі).

В описі говориться, що це "цокольне приміщення вільного призначення, перероблене в окрему маленьку квартиру".

Цікаво, що у квартирі, попри таку маленьку квадратуру, вмістилися навіть пральна машина, душ, холодильник та інші атрибути звичайної квартири, які можуть задовольнити базові потреби мешканців.

Умови в мікроквартирі в Києві (фото: olx)

"Загальна площа шість квадратних метрів. Все своє, бойлер, плита для приготування їжі, холодильник, батарея, пральна машина, душ, туалет. Диван, шафа", - йдеться в оголошенні.

А ось вікон у квартирі немає. Унітаз є, але зручності - підлогові.

У Києві продають найменшу квартиру (фото: olx)

Мініжитло можна придбати за якихось 9 тисяч доларів (близько 250 тисяч грн). Таким чином, 1 кв. м в 1,5 км від станції метро "Академмістечко" коштує 1500 доларів.

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