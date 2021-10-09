В Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице (видео)

В Киеве продавцы арбузов просто бросили свой нераспроданный товар на месте, где вели стихийную торговлю, и прекратили бизнес, не потрудившись убрать обильные остатки товара, на которые не нашлось покупателей. Целая гора крупных полосатых ягод осталась лежать на улице и гнить под открытым небом.
Об этом передали в программе "Київ.NewsRoom" на канале "Киев".
Свалка арбузов возникла на массиве Осокорки на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.
По словам местных жителей, на этой точке начали вести торговлю около 1-1,5 месяца назад. Киевляне рассказали, что на ночь арбузы в лотках просто накрывали тентом, и оставляли тут же на улице.
Продавали их "по шесть с чем-то" за кило.
Когда же бизнес не заладился, реализаторы просто все бросили и уехали, и не стали "заморачиваться" вопросами утилизации испорченного товара.
Жители близлежащих домов жаловались коммунальщикам на неприятный запах, который распространялся от брошенного урожая, и инспекторы по благоустройству Дарницкого района обещали убрать всю эту свалку.
Видео: в Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице
Ранее сообщалось, что пару недель назад под Херсоном фермеры уничтожили урожай арбузов, который не продался, и такая "расправа" попала на видео.
Также мы писали о том, что недавно в Киеве обнаружили гору выброшенного авокадо.