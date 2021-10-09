В Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице (видео)

Свалка арбузов возникла на массиве Осокорки на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.

По словам местных жителей, на этой точке начали вести торговлю около 1-1,5 месяца назад. Киевляне рассказали, что на ночь арбузы в лотках просто накрывали тентом, и оставляли тут же на улице.

Продавали их "по шесть с чем-то" за кило.

Когда же бизнес не заладился, реализаторы просто все бросили и уехали, и не стали "заморачиваться" вопросами утилизации испорченного товара.

Жители близлежащих домов жаловались коммунальщикам на неприятный запах, который распространялся от брошенного урожая, и инспекторы по благоустройству Дарницкого района обещали убрать всю эту свалку.

Видео: в Киеве продавцы арбузов бросили нераспроданный товар гнить на улице