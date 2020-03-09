В Киеве поймали опасных грабителей: работали по жесткой "схеме"

В Киеве поймали особо опасных грабителей, которые втроем нападали на жертв, грабили и избивали. После одного из таких инцидентов "джентельменов" удачи удалось по-горячему задержать полиции охраны.

В ночь на 8 марта эти трое умельцев напали на мужчину, затащили его в лес, избили ногами и руками и отобрали деньги и личные вещи, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в Святошинском районе на проспекте Палладина, 46-Б.

"Уже через 20 минут после прибытия полиции, благодаря профессионализму правоохранителей, подозреваемые были оперативно задержаны", - сказано в сообщении.

В Киеве поймали воров (фото: Киев Оперативный)

Во время обыска подозреваемых у них обнаружили все личные вещи избитого мужчины. А троица "героев" отправилась в ближайшее отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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