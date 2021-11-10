В Киеве поймали мужчину, чуть не убившего автора хитов KAZKA: раскрыты детали нападения

В Киеве задержали мужчину, который избил известного продюсера и композитора Николая Журавлева . В результате того нападения в подъезде собственного дома автор хитов группы KAZKA, который также сотрудничает со такими артистами, как Ольга Бузова, Клава Кока, группой КУРГАН feat Agregat, был госпитализирован с серьезными травмами.

Об этом 10 ноября передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Нападавшим оказался сосед пострадавшего.

Киевлянину уже сообщили о подозрении по факту нанесения Журавлеву умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Как было установлено в ходе досудебного расследования, поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе столицы между ними произошел конфликт. В ходе спора нетрезвый сосед нанес продюсеру удар в правый висок.

"В результате удара потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка", - говорится в публикации.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Сам пострадавший Николай рассказывал в сети, что получил перелом черепа, носа, а также у него теперь проблемы с одним глазом, на который он плохо видит. Пациенту провели операцию по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна еще одна - уже для внедрения в голову пластины.

Журавлев также обратился к неравнодушным украинцам за финансовой помощью на операцию, и указал реквизиты карточки для денежных переводов: 5375411404848058 (Диана Бульба).

Продюсер Николай Журавлев был избит в Киеве (фото: instagram.com/juniko_music)