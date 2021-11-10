У Києві спіймали чоловіка, який мало не вбив автора хітів KAZKA: розкрито деталі нападу

У Києві затримали чоловіка, який побив відомого продюсера і композитора Миколу Журавльова . В результаті того нападу в під'їзді власного будинку автор хітів групи KAZKA, який також співпрацює з такими артистами, як Ольга Бузова, Клава Кока, групою КУРГАН feat Agregat, був госпіталізований з серйозними травмами.

Про це 10 листопада передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

Нападником виявився сусід потерпілого.

Киянину вже повідомили про підозру за фактом нанесення Журавльову умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Як було встановлено в ході досудового розслідування, пізно ввечері 6 листопада в багатоквартирному будинку в Шевченківському районі столиці між ними стався конфлікт. В ході суперечки нетверезий сусід завдав продюсеру удар у праву скроню.

"Внаслідок удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а саме відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки", - йдеться в публікації.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Сам потерпілий Микола розповідав в мережі, що отримав перелом черепа, носа, а також у нього тепер проблеми з одним оком, на який він погано бачить. Пацієнту провели операцію з видалення пошкоджених кісток черепа. Через місяць потрібна ще одна - вже для встановлення в голову пластини.

Журавльов також звернувся до небайдужих українців за фінансовою допомогою на операцію, і вказав реквізити картки для грошових переказів: 5375411404848058 (Діана Бульба).

Продюсер Микола Журавльов був побитий у Києві (фото: instagram.com/juniko_music)