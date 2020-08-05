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У Києві з'явиться соціальне таксі: хто зможе на ньому їздити

Київ, Середа 05 серпня 2020 10:09
У Києві з'явиться соціальне таксі: хто зможе на ньому їздити
У Києві восени хочуть запустити соціальне таксі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві буде їздити соціальне таксі для особливих людей

У Києві вже у вересні можуть запустити соціальне таксі. Спочатку воно буде призначено для перевезень дітей з інвалідністю, але в майбутньому функціонал хочуть розширити. Адже близько 8 тисяч людей тільки в столиці потребують в такому транспорті.

Спочатку спеціальне "інватаксі для дітей з інвалідністю" буде призначене для 170 таких діток, але в майбутньому у КМДА обіцяють запустити ще більше таких спецавтомобілів.

Цілі у держадміністрації амбітні - щоб соціальним таксі могли користуватися всі, хто в ньому має потребу.

"Транспортувати дітей з інвалідністю у звичайному громадському транспорті не найлегше заняття. Для таких завдань у нас вже працює соціальний транспорт, який обладнаний для перевезення людей на візках. Але Київ поки не покривається повністю", - розповіла столична влада.

На цей момент перевезень потребує близько 8 тисяч осіб, але такі потреби з кожним роком зростають.

Раніше ми писали, що у таксистів є приватні дані пасажирів. Стало відомо, хто може цим користуватися.

Також повідомлялося, що український співак Melovin потрапив у скандал з таксистом: водій пішов на таран і вимагав викуп.

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