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Проспект Бандеры - снова Московский: украинцы не скрывают гнева

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 13:02
Проспект Бандеры - снова Московский: украинцы не скрывают гнева В Киеве проспету Бандеры вернули название Московского проспекта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры было признано незаконным Окружным административным судом города Киева. Теперь решение городских властей аннулировано, что вызвало большой резонанс среди украинцев.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Иск подавала организация "Общественный контроль и порядок". И суд установил, что решение КГГА было незаконным.

Среди пользователей сети все чаще звучит мысль, что, мол, властям больше некуда деньги выбросить. И есть другие насущные проблемы, кроме вопроса переименования улиц.

  • Проблем у Києві немає! Тільки вулиці іменувати! Так як і по всій країні!
  • Невже в цій справі важко поставити крапку, чи це комусь вигідно?
  • Ну це що більше нікуди гроші викинути як тільки на те, щоб найменування вулиць міняли.

При этом много звучит возмущения по поводу прозрачности такого решения. А кое-кто считает, что нужно придумать альтернативное название, чтобы поставить точку в этом вопросе.

  • Мля... Коли вже спалють те сепарське кубло!
  • Прикол - це коли суди керують державою.
  • А з якого це хе*а в Київі Москшанський суд.
  • Вопрос другой - а на*рен в Киеве Московский проспект?
  • Назвать якось по iншому, i не буде проблеми. Що мало великих украiнцiв.
  • Переміновуйте так, щоб не бігать по нашим дурним судам!

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Напомним, что недавно в Харькове также приняли скандальное решение. Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко в Харькове имя маршала Жукова.

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