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В Киеве лифт чуть не убил людей: пугающее видео

Автор: Светлана Мащенко

В центре Киева чуть не случилось самое страшное в одном из лифтов

В Киеве появился "лифт из фильма ужасов", который решил пожить своей жизнью. Подъемник начал движение с открытой дверью, когда к нему приближался человек. Еще секунда, и могло бы случиться непоправимое.

Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

Сообщается, что инцидент случился в ЖК "Герцен Парк" Шевченковского района столицы.

"Один из лифтов производства Евроформат после трех лет эксплуатации начал жить своей жизнью. Еще бы секунда и с пассажиром могло произойти нечто страшное. Теперь задаем себе вопрос - за что платят деньги обслуживающей компании ЖК?" - подписаны кадры.

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В Киеве лифт едва не убил пассажиров (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи шокированы подобной ситуацией с лифтом, и пишут, что в Китае мужчина погиб именно из-за такой поломки.

Ранее мы писали, что в Днепре двоих детей спасли из лифта, они застряли в двери подъемника.

Также сообщалось, что в Киеве оборвался лифт с пассажирами.

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