У Києві з'явилося небезпечне морозиво: у складі є отрута
У київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини. Це продукт компанії Масгомех SRL, Campia-Turzii, в якому міститься заборонена речовина етиленоксид.
Як повідомили в Держспоживслужбі, небезпечне морозиво з'явилося в супермаркетах Metro Cash & Carry.
Відповідно до закону, всю партію цього продукту повинні негайно вилучити з продажу і повідомити про це в перевірчі органи.
Що це за морозиво
Цей продукт виробляють в Румунії та до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на теплокровних тварин і людини. Він має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.
Варто відзначити, що на упаковуванні виробником вказана Франція, проте завозять його саме з Румунії. У складі цього продукту також був виявлений стабілізатор, який також дуже шкідливий для здоров'я.
Таке морозиво може бути дуже небезпечним
Що таке етиленоксид
Це хімічна речовина, яка використовується в медицині для дезінфекції інструментів. Для внутрішнього використання воно дуже небезпечно і може викликати сильне отруєння. Прояви такого отруєння: сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.
Варто відзначити, що раніше це морозиво було виявлено і в інших містах України. Кілька днів тому фахівці попередили про появу небезпечного продукту в супермаркетах Харкова.
Також ми розповідали про те, що лікарі пояснили, чому морозиво з енергетиком дуже небезпечне.