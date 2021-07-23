UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве появились новые тесты на COVID-19: выявляют штамм "Дельта"

Автор: Людмила Жукова

В Киеве появились новые тесты на определения коронавируса. Они выявляют новый опасный штамм "Дельта".

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Олег Рубан.

В столице Украины уже доступны тесты, поэтому новые случаи заражения будут отслеживать и фиксировать. В Украине штамм "Дельта" зафиксирован еще два месяца назад, уточнил Рубан.

"Что касается пандемии, то, действительно, в приоритете сегодня идет DELTA-возбудитель, и он будет приоритетным в циркуляции", - рассказал Олег Рубан.

Отметим, что речь идет о ПЦР-тестах на новый штамм, а не антиген.

Когда в Украине появился штамм "Дельта"

Напомним, что 14 июля в Украине было впервые зафиксировано два случая заражения "Дельта"-штаммом коронавируса, это произошло в Закарпатской области.

К слову, медики уже неоднократно предупреждали об увеличении заражений новым штаммов украинцев уже этой осенью.

Как мы писали ранее, стало известно, усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев штамма "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
тестыКоронавирус