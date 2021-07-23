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У Києві з'явилися нові тести на COVID-19: виявляють штам "Дельта"

Автор: Людмила Жукова

У Києві з'явилися нові тести на визначення коронавірусу. Вони виявляють новий небезпечний штам "Дельта".

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Олег Рубан.

У столиці України вже доступні тести, тому нові випадки зараження будуть відстежувати й фіксувати. В Україні штам "Дельта" зафіксований ще два місяці тому, уточнив Рубан.

"Що стосується пандемії, то, дійсно, в пріоритеті сьогодні йде DELTA-збудник, і він буде пріоритетним в циркуляції", - розповів Олег Рубан.

Відзначимо, що мова йде про ПЛР-тести на новий штам, а не антиген.

Коли в Україні з'явився штам "Дельта"

Нагадаємо, що 14 липня в Україні було вперше зафіксовано два випадки зараження "Дельта"-штамом коронавірусу, це сталося в Закарпатській області.

До слова, медики вже неодноразово попереджали про збільшення заражень новим штамів українців вже цієї осені.

Як ми писали раніше, стало відомо, чи посилять карантин у Києві через нові випадки штаму "Дельта".

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