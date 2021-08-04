В Киеве поступок бездомной женщины поразил прохожих: а где же полиция?
В Киеве бездомная женщина поразила людей своими действиями. Она стирала белье прямо на улице, недалеко от Центрального железнодорожного вокзала.
Об этом сообщили на странице Киева Оперативного в Facebook.
Отмечается, что мыльные потоки от воды текли прямо прохожим под ноги. И это все практически в центре столицы.
"Трэшак со столичного центрального вокзала: Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар... Люди терпеливо обходят эти потоки", - сказано в сообщении.
Также в паблике отметили, что, вероятно, женщина психически больная, но это все равно перебор.
В Киеве бездомная женщина стирает белье на улице
В комментариях жители столицы отметили, что эта женщина им знакома. Раньше она сидела на улице Институтской.
- Елки-палки!!! А я уже о самом худшем думала! Эта бабуля лет 5-6 на Институтской сидела, перед поворотом к Администрации президента. Домой на такси уезжала каждый вечер. А тут... что-то пропала после последнего карантина. Я думала что плохое случилось, а она на новое место работы переехала просто.
- Це капець. Люди як свині. А де ж поліція?
- Последних 3 года она просила милостыню на Институтской, а сейчас, видимо, перебралась на ЖД.
- Она утром на институтской, так как поток большой на работу идет, вечером там нечего делать, поэтому на вокзал едет.
- Потрібні притулки для бездомних, і туди їх відправляти, щоб прали, їли, милися, могли переночувати.
Как мы сообщали ранее, в Киеве трое подростков избили и задули газом пожилого мужчину.