У Києві вчинок бездомної жінки вразив перехожих: а де ж поліція?

У Києві бездомна жінка вразила людей своїми діями. Вона прала білизну прямо на вулиці, недалеко від Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомили на сторінці Києва Оперативного в Facebook.

Відзначається, що мильні потоки від води текли прямо перехожим під ноги. І це все практично в центрі столиці.

"Трешак зі столичного центрального вокзалу: жінка стирає речі прямо посеред заповненого людьми тротуару, виливаючи брудно-мильну воду під ноги пішоходам на тротуар... Люди терпляче обходять ці потоки", - сказано в повідомленні.

Також в пабліку відзначили, що, ймовірно, жінка психічно хвора, але це все одно занадто.

У Києві бездомна жінка пере білизну на вулиці

У коментарях жителі столиці зазначили, що ця жінка їм знайома. Раніше вона сиділа на вулиці Інститутській.