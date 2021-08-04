У Києві вчинок бездомної жінки вразив перехожих: а де ж поліція?
У Києві бездомна жінка вразила людей своїми діями. Вона прала білизну прямо на вулиці, недалеко від Центрального залізничного вокзалу.
Про це повідомили на сторінці Києва Оперативного в Facebook.
Відзначається, що мильні потоки від води текли прямо перехожим під ноги. І це все практично в центрі столиці.
"Трешак зі столичного центрального вокзалу: жінка стирає речі прямо посеред заповненого людьми тротуару, виливаючи брудно-мильну воду під ноги пішоходам на тротуар... Люди терпляче обходять ці потоки", - сказано в повідомленні.
Також в пабліку відзначили, що, ймовірно, жінка психічно хвора, але це все одно занадто.
У Києві бездомна жінка пере білизну на вулиці
У коментарях жителі столиці зазначили, що ця жінка їм знайома. Раніше вона сиділа на вулиці Інститутській.
- Йолки-палки!!! А я вже про найгірше думала! Ця бабуся років 5-6 на Інститутській сиділа, перед поворотом до Адміністрації президента. Додому на таксі їхала щовечора. А тут... щось пропала після останнього карантину. Я думала що погане сталося, а вона на нове місце роботи переїхала просто.
- Це капець. Люди як свині. А де ж поліція?
- Останніх 3 роки вона просила милостиню на Інститутській, а зараз, мабуть, перебралася на ЖД.
- Вона вранці на Інститутській, через те, що потік великий на роботу йде, ввечері там нічого робити, тому на вокзал їде.
- Потрібні притулки для бездомних, і туди їх відправляти, щоб прали, їли, милися, могли переночувати.
Як ми повідомляли раніше, в Києві троє підлітків побили і задули газом літнього чоловіка.