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У Києві вчинок бездомної жінки вразив перехожих: а де ж поліція?

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Київ, Середа 04 серпня 2021 08:41
У Києві вчинок бездомної жінки вразив перехожих: а де ж поліція? У Києві бездомна жінка прала білизну прямо на вулиці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві бездомна жінка вразила людей своїми діями. Вона прала білизну прямо на вулиці, недалеко від Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомили на сторінці Києва Оперативного в Facebook.

Відзначається, що мильні потоки від води текли прямо перехожим під ноги. І це все практично в центрі столиці.

"Трешак зі столичного центрального вокзалу: жінка стирає речі прямо посеред заповненого людьми тротуару, виливаючи брудно-мильну воду під ноги пішоходам на тротуар... Люди терпляче обходять ці потоки", - сказано в повідомленні.

Також в пабліку відзначили, що, ймовірно, жінка психічно хвора, але це все одно занадто.

У Києві бездомна жінка пере білизну на вулиці

У коментарях жителі столиці зазначили, що ця жінка їм знайома. Раніше вона сиділа на вулиці Інститутській.

  • Йолки-палки!!! А я вже про найгірше думала! Ця бабуся років 5-6 на Інститутській сиділа, перед поворотом до Адміністрації президента. Додому на таксі їхала щовечора. А тут... щось пропала після останнього карантину. Я думала що погане сталося, а вона на нове місце роботи переїхала просто.
  • Це капець. Люди як свині. А де ж поліція?
  • Останніх 3 роки вона просила милостиню на Інститутській, а зараз, мабуть, перебралася на ЖД.
  • Вона вранці на Інститутській, через те, що потік великий на роботу йде, ввечері там нічого робити, тому на вокзал їде.
  • Потрібні притулки для бездомних, і туди їх відправляти, щоб прали, їли, милися, могли переночувати.

Як ми повідомляли раніше, в Києві троє підлітків побили і задули газом літнього чоловіка.

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