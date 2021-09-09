В Киеве построят спорткомплекс на территории недостроенного Ледового стадиона

Вчера, 8 сентября ГП "Ледовый стадион" объявило тендер на строительство учебно-тренировочной базы на проспекте Академика Глушкова, 9, рядом со станцией метро "Ипподром".
Об этом свидетельствуют данные ProZorro.
Объявлен тендер, согласно которому на крытой базе смогут проводить занятия по бадминтону, теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастики, фехтования, боксу и спортивным единоборствам.
Также должны построить новую насосную станцию. При этом стоимость работ составляет 135,3 миллиона гривен. Строительство спортивного комплекса планируют завершить до 1 сентября 2022 года.
Проект спортивного комплекса
Напомним, Ледовый стадион в Киеве представляет собой спортивный комплекс под открытым небом с ледовыми дорожками. Его построили в 1975 году.
Ледовый стадион в Киеве (фото: wikipedia.org)
Также к нему относится Крытая спортивная арена, которую начали строить в 1978 году, но так и не достроили до наших дней. С начала строительства темпы были не очень быстрыми, а после чернобыльской катастрофы в 1986 году и вовсе замедлились.
Недостроенная крытая арена (фото: wikimapia.org)
Тогда деньги направлялись на ликвидацию последствий аварии. В середине 1990-х годов строительство крытой арены остановилось совсем.
Недостроенная крытая арена (фото: wikimapia.org)
Планировалось, что на крытой арене будут проводится тренировки и соревнования по хоккею. При этом арена должны была быть многофункциональной.
Кроме хоккея, там могли бы проводить соревнования по гимнастике, фехтованию, тяжелой атлетике и стрельбе из лука.
Недостроенная крытая арена (фото: facebook.com/kiev.klab)
Напомним, мы показывали, как выглядит заброшенное село Чернобыльской зоны.
Ранее всплыли жуткие фото знаменитого стадиона в Киеве, который хотят восстановить.