В Киеве построят спорткомплекс на территории недостроенного Ледового стадиона

Вчера, 8 сентября ГП "Ледовый стадион" объявило тендер на строительство учебно-тренировочной базы на проспекте Академика Глушкова, 9, рядом со станцией метро "Ипподром".

Объявлен тендер, согласно которому на крытой базе смогут проводить занятия по бадминтону, теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастики, фехтования, боксу и спортивным единоборствам.

Также должны построить новую насосную станцию. При этом стоимость работ составляет 135,3 миллиона гривен. Строительство спортивного комплекса планируют завершить до 1 сентября 2022 года.

Проект спортивного комплекса

Напомним, Ледовый стадион в Киеве представляет собой спортивный комплекс под открытым небом с ледовыми дорожками. Его построили в 1975 году.

Ледовый стадион в Киеве (фото: wikipedia.org)

Также к нему относится Крытая спортивная арена, которую начали строить в 1978 году, но так и не достроили до наших дней. С начала строительства темпы были не очень быстрыми, а после чернобыльской катастрофы в 1986 году и вовсе замедлились.

Недостроенная крытая арена (фото: wikimapia.org)

Тогда деньги направлялись на ликвидацию последствий аварии. В середине 1990-х годов строительство крытой арены остановилось совсем.

Недостроенная крытая арена (фото: wikimapia.org)

Планировалось, что на крытой арене будут проводится тренировки и соревнования по хоккею. При этом арена должны была быть многофункциональной.

Кроме хоккея, там могли бы проводить соревнования по гимнастике, фехтованию, тяжелой атлетике и стрельбе из лука.

Недостроенная крытая арена (фото: facebook.com/kiev.klab)