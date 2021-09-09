У Києві побудують спорткомплекс на території недобудованого Льодового стадіону

Вчора, 8 вересня ДП "Льодовий стадіон" оголосило тендер на будівництво навчально-тренувальної бази на проспекті Академіка Глушкова, 9, поруч зі станцією метро "Іподром".

Оголошено тендер, згідно з яким на критій базі зможуть проводити заняття з бадмінтону, тенісу, волейболу, баскетболу, міні-футболу, художньої гімнастики, фехтування, боксу та спортивних єдиноборств.

Також повинні побудувати нову насосну станцію. При цьому вартість робіт становить 135,3 мільйона гривень. Будівництво спортивного комплексу планують завершити до 1 вересня 2022 року.

Проєкт спортивного комплексу

Нагадаємо, Льодовий стадіон у Києві являє собою спортивний комплекс під відкритим небом з льодовими доріжками. Його побудували в 1975 році.

Льодовий стадіон у Києві (фото: wikipedia.org)

Також до нього відноситься крита спортивна арена, яку почали будувати в 1978 році, але так і не добудували до наших днів. З початку будівництва темпи були не дуже швидкими, а після Чорнобильської катастрофи в 1986 році і зовсім сповільнилися.

Недобудована крита арена (фото: wikimapia.org)

Тоді гроші спрямовувалися на ліквідацію наслідків аварії. У середині 1990-х років будівництво критої арени зупинилося зовсім.

Недобудована крита арена (фото: wikimapia.org)

Планувалося, що на критій арені будуть проводиться тренування і змагання з хокею. При цьому арена повинна була бути багатофункціональною.

Крім хокею, там могли б проводити змагання з гімнастики, фехтування, важкої атлетики та стрільби з лука.

Недобудована крита арена (фото: facebook.com/kiev.klab)