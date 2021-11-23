В Киеве пошел первый снег: синоптики сделали предупреждение на вечер

"Внимание! Дорогие киевляне и жители окрестностей! Сегодня вечером, а где-то и раньше, будет идти снег!" - сообщила Наталка Диденко.

Синоптик предупреждает позаботиться заранее о способах, как добраться домой с работы, так как первые осадки могут спровоцировать проблемы с трафиком.

"Обязательно-зимняя резина, включенные фары, соответствующая обувь не только машинам, но и себе, горячий чай в термосе в салоне", - добавила Диденко.

Фото: Прогноз погоды на 23 ноября (facebook.com/tala.didenko)

При этом первые осадки уже заметили в центре и на Левом берегу, пишет Telegram-канал Политика страны.

По данным Украинского гидрометцентра, снег сегодня вероятен по всей Киевской области.

Скрин: В Киеве и области 23 ноября будет снег (meteo.gov.ua)

Такой же прогноз дают и синоптики ресурса Gismeteo. При этом завтра снег в столице не обещают, но ожидается дождь.

Скрин: Погода в Киеве 23-24 ноября (gismeteo.ua)