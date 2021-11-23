У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір

"Увага! Дорогі кияни та жителі околиць! Сьогодні ввечері, а десь і раніше, йтиме сніг!" - повідомила Наталка Діденко.

Синоптик попереджає подбати заздалегідь про способи, як дістатися додому з роботи, так як перші опади можуть спровокувати проблеми з трафіком.

"Обов'язково - зимова гума, включені фари, відповідне взуття не тільки машинам, а й собі, гарячий чай в термосі в салоні", - додала Діденко.

Фото: Прогноз погоди на 23 листопада (facebook.com/tala.didenko)

При цьому перші опади вже помітили в центрі і на Лівому березі, пише Telegram-канал Політика країни.

За даними Українського гідрометцентру, сніг сьогодні ймовірний по всій Київській області.

Скрін: у Києві та області 23 листопада буде сніг (meteo.gov.ua)

Такий же прогноз дають і синоптики ресурсу Gismeteo. При цьому завтра сніг у столиці не обіцяють, але очікується дощ.

Скрін: Погода в Києві 23-24 листопада (gismeteo.ua)