У Києві пішов перший сніг: синоптики зробили попередження на вечір

Погода в Києві та області принесе перший сніг сьогодні 23 листопада. Синоптики попередили про зимові опади ввечері, але в деяких районах столиці вже в обід помітили дрібний сніг.
Карти та попередження від синоптиків - у матеріалі Styler.
"Увага! Дорогі кияни та жителі околиць! Сьогодні ввечері, а десь і раніше, йтиме сніг!" - повідомила Наталка Діденко.
Синоптик попереджає подбати заздалегідь про способи, як дістатися додому з роботи, так як перші опади можуть спровокувати проблеми з трафіком.
"Обов'язково - зимова гума, включені фари, відповідне взуття не тільки машинам, а й собі, гарячий чай в термосі в салоні", - додала Діденко.
Фото: Прогноз погоди на 23 листопада (facebook.com/tala.didenko)
При цьому перші опади вже помітили в центрі і на Лівому березі, пише Telegram-канал Політика країни.
За даними Українського гідрометцентру, сніг сьогодні ймовірний по всій Київській області.
Скрін: у Києві та області 23 листопада буде сніг (meteo.gov.ua)
Такий же прогноз дають і синоптики ресурсу Gismeteo. При цьому завтра сніг у столиці не обіцяють, але очікується дощ.
Скрін: Погода в Києві 23-24 листопада (gismeteo.ua)
Раніше ми писали, що синоптик дав прогноз до кінця 2021-го року, розповівши, чого нам чекати на Новий рік.