У Києві популярний ТЦ затопило окропом: всі подробиці (відео)

Оушен Плаза у Києві затоплений кипятком
У Києві затопило популярний серед городян торговий центр Ocean Plaza, який знаходиться біля метро "Либідська" на вулиці Антоновича. Біля будинку прорвало трубу з гарячою водою. Відео з місця НП опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook, а також на YouTube. Інцидент стався ввечері 13 січня.
"Нормально так попливла Ocean Plaza... Цікаво, як це будуть компенсувати?" - написали під відео.
У відеоролику показано, як в будівлі ТЦ повністю затоплені меблі і магазини. Людей оперативно почали евакуювати. Зазначимо, що очевидці повідомляють, що рух біля ТЦ утруднено, біля нього клубочиться дим і пар, люди шоковані подією.
Також окропом залитий весь паркінг.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
У Києві затопило Океан Плазу (Київ Оперативний)
Користувачі мережі відреагували на НП в коментарях.
Скріншот коментарів