У Києві популярний ТЦ затопило окропом: всі подробиці (відео)

У Києві затопило ТЦ (фото: facebook/Океан Плаза)

Оушен Плаза у Києві затоплений кипятком

У Києві затопило популярний серед городян торговий центр Ocean Plaza, який знаходиться біля метро "Либідська" на вулиці Антоновича. Біля будинку прорвало трубу з гарячою водою. Відео з місця НП опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook, а також на YouTube. Інцидент стався ввечері 13 січня.

"Нормально так попливла Ocean Plaza... Цікаво, як це будуть компенсувати?" - написали під відео.

У відеоролику показано, як в будівлі ТЦ повністю затоплені меблі і магазини. Людей оперативно почали евакуювати. Зазначимо, що очевидці повідомляють, що рух біля ТЦ утруднено, біля нього клубочиться дим і пар, люди шоковані подією.

Також окропом залитий весь паркінг.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

У Києві затопило Океан Плазу (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на НП в коментарях.

Тепер справжній оушен.

А що сталося ? Либідь затопила?).

Ніколи такого не було і ось знову.

порвало Труби?

А що звук не можна було відключити, щоб не слухати цього коментатора з двома прямими звивинами..??

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