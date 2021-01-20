В Киеве покупают фейковые справки о COVID-19, чтобы выехать за границу

В Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, который торговал поддельными справками о негативном ПЦР-тесте на COVID-19. Об изготовлении справок он сообщал в социальных сетях.

За каждую такую справку житель Дарницкого района просил 500 гривен. Деньги клиенты платили, после того как справки получали через почту. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В Киеве мужчина продавал фейковые справки о коронавирусе (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Во время обыска в квартире мужчины изъяли поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР-тестировании, поддельные печати, компьютерную технику, квитанции об отправке справок почтой и тому подобное.

В Киеве мужчина продавал фейковые справки о коронавирусе (фото: kyiv.gp.gov.ua)

В данное время решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым вещественным доказательствам.

В Киеве мужчина продавал фейковые справки о коронавирусе (фото: kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, медик назвал главный признак того, что вы уже переболели коронавирусной инфекцией. При этом ученые отметили, что существует много людей, которые переболели COVID-19 без симптомов и даже могли этого не заметить.

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